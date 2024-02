Krant: Apple krijgt half miljard euro boete van Brussel

Apple krijgt binnenkort een boete van ongeveer een half miljard euro opgelegd van de Europese Commissie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Daarmee zou Brussel Apple bestraffen voor het overtreden van Europese regels over de toegang tot muziekstreamingdiensten.

Het gaat om een zaak die al sinds 2019 speelt door een klacht van Spotify over Apple’s eis dat makers van apps in de App Store gebruikmaken van het eigen betalingssysteem van het techbedrijf. Brussel heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan en concludeerde vorig jaar al in een speciale aanklacht dat Apple muziekstreamingdiensten te veel beperkingen oplegde.

Met name de eis dat streamingdiensten hun klanten niet in de app mogen attenderen op andere mogelijkheden om een goedkoper abonnement af te sluiten, is volgens de commissie misbruik van marktmacht van Apple. Daarvan zouden consumenten de dupe zijn, omdat de prijs voor hun daardoor hoger uitpakt.