Lufthansa-dochter Discover kampt opnieuw met staking

Een driedaagse pilotenstaking bij Lufthansa-dochter Discover zorgt voor annuleringen van vluchten in Frankfurt en München. Daarmee blijft het Duitse luchtvaartconcern last houden van vakbondsacties. Aan piloten van Lufthansa zelf is ook gevraagd om zich maandag solidair te tonen met de staking.

Bij Discover zijn zondag acht van de negentien geplande vluchten geannuleerd. Zaterdag trof de actie al zeven van de zestien vluchten. De staking waartoe de vakbond Cockpit heeft opgeroepen, duurt tot en met maandag. Discover, dat ongeveer 420 piloten in dienst heeft, is een relatief kleine luchtvaartmaatschappij die vanuit Frankfurt en München opereert.

De bond heeft ook een oproep gedaan voor een solidariteitsstaking van piloten van moederconcern Lufthansa voor maandagochtend. Die werkonderbreking zou slechts vier uur moeten duren en heeft alleen betrekking op vliegtuigen van het type Boeing 787. Daarvan heeft Lufthansa er maar vijf in de vloot, waardoor de impact van de actie gering zal zijn.

Bij Discover hebben sinds december al meerdere stakingen plaatsgevonden. Cockpit wil graag een eerste cao afdwingen voor de in de zomer van 2021 opgerichte maatschappij, maar Discover zegt al afspraken te hebben gemaakt met de ondernemingsraad.

Duitsland wordt de laatste tijd vaker getroffen door stakingen in de vervoerssector. Eerder deze maand legde het grondpersoneel van Lufthansa nog 27 uur het werk neer. Volgens Lufthansa raakte die actie ongeveer 100.000 reizigers. Lufthansa sprak toen van een “bittere” dag.