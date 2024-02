AEX licht omlaag na bereiken nieuwe recordstand

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan na het bereiken van een nieuwe recordstand van de Amsterdamse hoofdindex op vrijdag. Ook wordt uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die later in de week naar buiten komen. Dat Amerikaanse bedrijf is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI).

De verwachtingen voor de resultaten van Nvidia zijn hooggespannen. Vorige week overtrof de beurswaarde van het concern al die van grote bedrijven als webwinkelconcern Amazon en Google-moeder Alphabet. Alleen Apple en Microsoft zijn nog meer waard dan Nvidia. In Amsterdam komt deze week onder meer chiptoeleverancier en AEX-fonds Besi (min 0,6 procent) met cijfers.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 854,19 punten. Vrijdag steeg de hoofdindex nog 1,2 procent tot een nieuw slotrecord van 858,11 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 896,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.