Belgische toezichthouder komt nog niet met verkoopverbod Babboe

De toezichthouder in België komt nog niet met een verkoopverbod van bakfietsen van Babboe naar aanleiding van de veiligheidsrisico’s die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gevonden. De NVWA besloot vorige week dat Babboe in Nederland voorlopig geen bakfietsen mag verkopen en dat het bedrijf de meeste modellen moet terugroepen. De Belgische toezichthouder, de FOD Economie, meldt nu dat nog niet bekend is of de Belgische toezichthouder met soortgelijke maatregelen komt.

De FOD Economie kreeg vijf meldingen van bezorgde consumenten over de bakfietsen sinds Belgische media donderdag aandacht schonken aan het verkoopverbod en de terugroepactie in Nederland. De toezichthouder nam daarop contact op met de NVWA over het veiligheidsprobleem. “We bekijken dit dossier met de nodige prioriteit”, zegt een woordvoerster.

De NVWA kondigde vorige week aan dat Babboe moet stoppen met de verkoop van zijn bakfietsen in Nederland omdat de afgelopen jaren honderden frames van Babboe-bakfietsen zijn gebroken. Het bedrijf moet daarnaast de meeste modellen terugroepen. De bakfietsen mogen van de toezichthouder weer verkocht worden als het bedrijf heeft aangetoond dat ze veilig zijn. De NVWA adviseerde consumenten om de bakfietsen niet meer te gebruiken.

Verder liet de NVWA weten dat Babboe nog een paar dagen de tijd heeft om aanvullende informatie aan te leveren over de omvang van de terugroepactie. Op dit moment heeft de NVWA daarover nog geen informatie ontvangen van Babboe, meldt een woordvoerder. Het is niet bekend hoe de terugroepactie eruit zal zien. De woordvoerster van Babboe was maandag niet bereikbaar voor vragen.