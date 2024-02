Buitenlandse investeerders keren zich af van China

Buitenlandse investeringen in China zijn in 2023 met 82 procent afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Sinds 1993 zijn de investeringen niet zo laag geweest., komt naar voren uit cijfers van de Chinese State Administration of Foreign Exchange (SAFE).

De daling heeft deels te maken met het effect van de strenge lockdowns tijdens de corona-epidemie, toen veel buitenlandse bedrijven zich terugtrokken uit het land, en het zwakke herstel daarna. Maar ook de oplopende geopolitieke spanningen spelen een rol.

Vooral Taiwanese bedrijven, die van oudsher tot de grootste investeerders in China behoren, zijn terughoudender geworden met het uitbreiden van hun activiteiten. Investeringen uit Taiwan, dat door China beschouwd wordt als een afvallige provincie, waren vorig jaar het laagst sinds 2001. Zuid-Koreaanse investeringen daalden in de eerste negen maanden van 2023 met 91 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022 en bereikten het laagste niveau sinds 2002.

Duitsland vormt een uitzondering. Duitse investeringen in China bereikten vorig jaar een record van bijna 12 miljard euro, ondanks strengere controles in de Europese Unie vanwege zorgen over de veiligheid.