Europese maker van auto-onderdelen Forvia schrapt 10.000 banen

Forvia gaat in de komende vijf jaar ongeveer 10.000 banen schrappen om kosten te besparen. Het bedrijf, dat sinds 2022 bestaat uit de Franse leverancier van auto-onderdelen Faurecia en de Duitse verlichtings- en elektronicafabrikant Hella, wil daarmee beter kunnen concurreren met zijn Aziatische rivalen in de overgang van de automarkt naar elektrisch rijden.

Het concern had eind vorig jaar ongeveer 75.500 werknemers in dienst. De banenreductie komt daarmee neer op zo’n 13 procent van het personeelsbestand. Naast Frankrijk en Duitsland heeft het bedrijf ook Europese vestigingen in Tsjechië, Polen en Spanje. “Alle locaties zullen getroffen worden, maar niet op dezelfde manier”, zei operationeel directeur Olivier Durand van Forvia.

De banenreductie, inclusief veranderingen in de regionale productie en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, zal volgens het bedrijf in 2028 een besparing van ongeveer 500 miljoen euro op jaarbasis opleveren. Forvia is niet het enige bedrijf in de autosector dat recent liet weten veel banen te schrappen. Zo kondigde de Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental vorige week aan ongeveer 7150 banen te schrappen bij zijn tak voor auto-onderdelen.