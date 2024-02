Frankrijk verlaagt groeivoorspelling en moet miljarden bezuinigen

Frankrijk heeft zijn economische groeivoorspellingen naar beneden bijgesteld en ziet zich gedwongen extra te bezuinigen. Daardoor loopt de uitvoering van de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om de Franse economie aan te jagen en de financiële huishouding van de overheid te verbeteren, averij op.

Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is het momenteel niet langer realistisch om voor dit jaar uit te gaan van de eerder voorspelde 1,4 procent groei. De prognose wordt verlaagd naar 1 procent groei van de economie. Omdat de belastinginkomsten van de overheid lager uitvallen dan verwacht, moet Frankrijk daarnaast 10 miljard euro extra bezuinigen om zijn begrotingsdoelstellingen te halen, aldus de bewindsman.

De verslechtering van de vooruitzichten voor Frankrijk is een grote klap voor Macron. Tot nu toe was de president van plan de Franse begrotingspositie te verbeteren zonder bezuinigingen of belastingverhogingen. In plaats daarvan vertrouwde hij op een sterkere economische groei die volgens hem zou voortkomen uit hervormingen ten gunste van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt.

Dat het niet wil vlotten met deze plannen zou onder meer te maken hebben met een zwakkere economische vraag vanuit het buitenland. Le Maire verwees bij televisiezender TF1 onder meer naar de “duidelijke economische vertraging” van China en “een recessie in 2023 in Duitsland”.

Le Maire benadrukte ook dat de regering nu niet opeens de belastingen gaat verhogen. Ook de geplande belastingverlagingen voor de Franse middenklasse blijven volgens hem gehandhaafd. Le Maire denkt de bezuinigingen op een andere manier te kunnen regelen, bijvoorbeeld door de budgetten van de afzonderlijke ministeries wat terug te schroeven.