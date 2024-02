Nigeriaanse tak Heineken worstelt met ‘ergste neergang’ ooit

De Nigeriaanse tak van Heineken heeft momenteel te maken met de ergste neergang ooit in Afrika’s dichtstbevolkte natie, zegt Hans Essaadi, topman van Nigerian Breweries, bedrijfsonderdeel van de Nederlandse bierbrouwer.

“Het is een ongekend jaar geweest voor onze activiteiten in Nigeria”, zei de bestuurder in een gesprek met investeerders in Lagos. “We zagen een aanzienlijke daling in de biermarkt omdat Nigeriaanse consumenten zich niet langer een Goldberg (bier gebrouwen door Nigerian Breweries) konden veroorloven na een dag hard werken”, zei hij. Dat is het gevolg van een sterk gestegen inflatie doordat de Nigeriaanse munt, de naira, vorig jaar fors in waarde daalde.

De inflatie bedroeg vorige maand bijna 30 procent, het hoogste niveau in tientallen jaren. In het West-Afrikaanse land leeft zo’n 40 procent van de bevolking in extreme armoede. Volgens Essaadi lijden bedrijven enorme verliezen door de waardedaling van de Nigeriaanse munt. Het leverde de brouwer een valutaverlies op van omgerekend 93 miljoen euro.

Heineken wees vorige week bij de publicatie van de jaarcijfers al op zwakkere verkopen in de belangrijke biermarkten Nigeria en Vietnam.