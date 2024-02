Veel geldverstrekkers verhogen de hypotheekrente weer

Veel geldverstrekkers hebben de hypotheekrente weer verhoogd en ook deze week komen er renteverhogingen aan, ziet De Hypotheekshop. Voor het eerst sinds eind oktober hebben banken en andere hypotheekaanbieders afgelopen week de rente vaker verhoogd dan verlaagd.

Dat veel financierders de rente verhogen komt volgens De Hypotheekshop doordat de rente op de kapitaalmarkt is gestegen en daar lenen veel hypotheekverstrekkers hun geld. Het is opvallend dat de hypotheekrente niet al veel meer is gestegen, vindt de adviseur. Financierders hebben nu namelijk een erg lage marge op de hypotheekrente. De gemiddelde marge in dit kwartaal is zelfs een van de laagste sinds 2008.

De Hypotheekshop liet vorige maand weten dat de eerste hypotheekrentes weer aan het stijgen waren nadat ze twaalf weken op rij waren gedaald. De stijging kwam doordat de rente op de kapitaalmarkt toen ook al was gestegen. In de periode daarvoor ging de hypotheekrente nog omlaag door de dalende rente op de kapitaalmarkt.