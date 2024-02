Winstnemingen op Damrak, chipbedrijven en ArcelorMittal omlaag

Het Damrak is de eerste handelsdag van de nieuwe week negatief begonnen, nadat de AEX-index vrijdag een nieuwe recordstand had bereikt. Beleggers verzilverden een deel van hun koerswinsten, mede door een gebrek aan richtinggevend nieuws. Ook Wall Street kon niet voor inspiratie zorgen, de Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht vanwege President’s Day.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 0,3 procent op 855,85 punten. Vrijdag steeg de hoofdindex nog 1,2 procent tot een nieuw slotrecord van 858,11 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 895,18 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent en Parijs eindigde praktisch onveranderd. Londen ging tegen de trend in 0,3 procent omhoog.

Vooral de chipbedrijven, aandelen die het de laatste tijd goed deden, waren onderaan terug te vinden bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Zo verloren Besi, ASML en ASMI tot 2,1 procent. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een min van 3 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer (plus 1,3 procent) ging aan kop.

Bij de middelgrote fondsen bungelde fitnessketen Basic-Fit onderaan met een verlies van 4 procent. Laadpalenmaker Alfen (min 3,8 procent) werd eveneens flink lager gezet. Vrijdag verloor dit aandeel al 6,5 procent na een verkoopadvies van vermogensbank Kempen. Apothekersbedrijf Fagron (plus 2,9 procent) stond bovenaan de MidKap. Vorige week maakte het bedrijf sterke jaarresultaten bekend.

IMCD daalde 0,3 procent na een kleine overname. De chemicaliëndistributeur koopt de activiteiten van het specialistische distributiebedrijf ResChem Technologies en ResChem Trust in Australië en Nieuw-Zeeland. ResChem telt vijftien medewerkers en heeft een jaaromzet van zo’n 15 miljoen euro.

De euro was 1,0769 dollar waard, tegen 1,0772 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 79,61 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 83,41 dollar per vat.