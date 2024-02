AEX lijkt lager te openen, focus op Amerikaanse retailers

De AEX-index op het Damrak stevent dinsdag af op een lagere opening. Beleggers lijken opnieuw wat winst te nemen na het bereiken van een nieuwe recordstand van de AEX vorige week. Ook wachten ze op de resultaten van twee grote Amerikaanse winkelbedrijven. Op Wall Street, waar beleggers terugkeren na een lang weekend, komen supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot later op de dag met cijfers. Die resultaten geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consumenten.

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de min. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen respectievelijk 0,3 en 0,5 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de rente voor leningen met een looptijd van vijf jaar te verlagen. Deze rente dient al maatstaf voor de meeste hypotheken in het land. Met de verlaging, de eerste sinds vorige zomer, hoopt de centrale bank de crisis in de vastgoedsector te verzachten.

Op het Damrak zal Heineken mogelijk tegenwind ondervinden van een advieswijziging. Analisten van de Canadese bank RBC verlaagden hun aanbeveling voor de bierbrouwer naar verkopen.

Ook Arcadis staat in de belangstelling. Het advies- en ingenieursbureau sloot een groot contract in het Verenigd Koninkrijk voor het beheer en bescherming van duizenden kilometers aan historische kanalen, rivieren, dokken en reservoirs.

Acomo kwam nog met cijfers. De noten-, kruiden- en zadenhandelaar zag de omzet in 2023 met 11 procent dalen. De nettowinst nam af met 28 procent tot bijna 40 miljoen euro. Het bedrijf kondigde ook aan financieel directeur Allard Goldschmeding te willen benoemen tot nieuwe topman. Goldschmeding vervult sinds november 2023 al een dubbele rol van financieel directeur en topman. Acomo is nog op zoek naar een nieuwe financieel directeur.

De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. De AEX sloot 0,3 procent lager op 855,85 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs eindigde praktisch onveranderd. Londen won 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen bleven gesloten voor President’s Day.

De euro was 1,0772 dollar waard, tegenover 1,0769 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 79,46 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 83,44 dollar per vat.