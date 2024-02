Autofabrikanten beginnen jaar goed, elektrisch wint terrein

Autofabrikanten in Europa zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Ze verkochten in januari ruim 12 procent meer personenauto’s, meldt de Europese brancheorganisatie ACEA. Elektrische auto’s wonnen marktaandeel, ondanks het verdwijnen van een subsidie voor stekkerauto’s in Duitsland.

In totaal verkocht de auto-industrie in de Europese Unie 851.689 personenauto’s. Bijna 11 procent daarvan was volledig elektrisch, terwijl dit soort auto’s een jaar eerder goed waren voor 9,5 procent van de autoverkopen.

Hybride auto’s, met zowel een elektrische aandrijving als brandstofmotor, waren goed voor bijna drie op de tien auto’s. De helft van alle nieuwe auto’s rijdt op benzine of diesel, wat een iets kleiner marktaandeel is dan in januari vorig jaar.

Nederland was een van de koplopers wat betreft de aankoop van nieuwe elektrische auto’s. Volgens ACEA steeg de verkoop van volledig elektrische auto’s hier met ruim 72 procent. In de hele EU ging het om een toename van net geen 29 procent.

In december zakte de markt voor stekkerauto’s nog enigszins in. Ook autofabrikanten zijn voorzichtiger met hun investeringen in elektrische auto’s. Renault trok onlangs een beursgang in van zijn divisie voor elektrisch rijden en zei ook de kosten voor deze activiteiten minder hard te willen laten stijgen.