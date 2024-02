Coolblue boekt recordomzet, groeit verder met BCC-winkels

De Nederlandse elektronicawinkel Coolblue heeft vorig jaar meer winst en omzet behaald, ondanks aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. De operationele winst verdubbelde tot 88,3 miljoen euro, maakte de onderneming bekend. De omzet kwam uit op een recordbedrag van 2,4 miljard euro, 2,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

“Het is een beperkte stijging, maar wel een record. De markt was niet al te best”, stelt Pieter Zwart, topman van Coolblue in een toelichting. “We hebben hard gewerkt om onze operationele resultaten te verbeteren, we hebben heel veel gemechaniseerd en geautomatiseerd”, zo verklaart hij de winstsprong van vorig jaar. Zwart zegt vooral trots te zijn op de klanttevredenheid die volgens hem is gestegen tot het hoogste niveau ooit.

De nettowinst kwam in 2023 boven de 20 miljoen euro uit vergeleken met een verlies van 6 miljoen een jaar eerder. Dat was volgens Zwart het enige jaar in het 25-jarige bestaan van het bedrijf dat er met verlies werd gedraaid.

Coolblue wil dit jaar verder groeien door onder meer acht nieuwe winkels te openen, waarvan vier in Nederland. Het gaat om locaties in Breda, Hengelo, Leeuwarden en een tweede winkel in Amsterdam, waar eerder winkels zaten van de inmiddels failliete concurrent BCC. Volgens Zwart zijn deze panden “heel erg geschikt” voor Coolblue.

Coolblue heeft, naast zijn webwinkels, nu in totaal 25 fysieke winkels. Daarvan zitten er 14 in Nederland. In totaal werken er zo’n 5700 mensen bij het bedrijf, verspreid over Nederland, België en Duitsland.