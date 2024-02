Gerechtshof Amsterdam wil ook compensatie oud-aandeelhouders Yukos

Het Amsterdamse gerechtshof heeft de laatste Russische bezwaren verworpen in de zich al jaren voortslepende rechtszaak rond het Russische olieconcern Yukos. Rusland moet de voormalige aandeelhouders van het concern een schadevergoeding van ruim 50 miljard dollar betalen, zoals in 2014 tijdens een arbitragezaak in Den Haag was besloten.

Moskou vocht het besluit aan tot aan de hoogste rechter, met wisselend succes. In 2021 verwees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof. In een laatste poging beschuldigde Moskou de voormalige aandeelhouders van fraude tijdens de arbitrage. Het gerechtshof Amsterdam verwerpt deze beschuldiging.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie werd het bedrijf in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland om die beslissing ongedaan te maken, maar in hoger beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk.

De ex-aandeelhouders, verenigd in GML Limited, zijn blij met de uitspraak. “Wij gaan nu onze volledige aandacht richten op de lopende procedures om beslag te leggen op Russische staatseigendommen in Nederland, Engeland en Amerika, en we sluiten niet uit dat we ook in andere landen beslagleggingsprocedures zullen starten”.

Het getouwtrek om de Russische miljarden is voorlopig nog niet ten einde. Om Russische tegoeden of bezittingen te pakken te krijgen zal naar verwachting over de hele wereld nog jaren moeten worden geprocedeerd.