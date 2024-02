Kredietverstrekker Capital One koopt Discover voor 35 miljard

De Amerikaanse kredietverstrekker Capital One neemt zijn branchegenoot Discover Financial Services over voor ruim 35 miljard dollar (ongeveer 32,5 miljard euro). Het is daarmee de grootste overname tot nu toe dit jaar. Door de samenvoeging van de twee bedrijven ontstaat een van de grootste Amerikaanse creditcardmaatschappijen.

Capital One betaalt de overname in aandelen. Op basis van de slotkoersen van afgelopen vrijdag biedt Capital One een overnamepremie van bijna 27 procent. De deal zal naar verwachting eind 2024 of begin 2025 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en aandeelhouders van beide bedrijven.

Na afronding van de transactie zullen de aandeelhouders van Capital One 60 procent bezitten van het samengevoegde bedrijf en de aandeelhouders van Discover 40 procent. De samenvoeging zal naar verwachting kostenbesparingen van 2,7 miljard dollar opleveren.

Capital One is de derde grootste uitgever van Visa- en Mastercard-creditcards in de Verenigde Staten. Discover Financial Services bezit drie verschillende betaalnetwerken: Discover Network, Diners Club International en het Pulse-debetnetwerk.