Onderzoekers waarschuwen voor groot woningtekort in Duitsland

Duitsland krijgt de komende jaren te maken met een enorm woningtekort, waarschuwt Euroconstruct, een organisatie van negentien in de bouw gespecialiseerde economische instituten.

Volgens het instituut daalt het aantal nieuwe woningen dat jaarlijks in het land wordt gebouwd in 2026 met 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat er over twee jaar slechts 175.000 woningen worden opgeleverd, 95.000 minder dan in 2023.

De deskundigen stellen dat de vooruitzichten voor Duitsland slechter zijn dan voor andere Europese landen. Alleen in Zweden wordt een sterkere daling van het aantal opgeleverde woningen verwacht. “Nieuwbouw van woningen is in Duitsland vaak niet meer mogelijk, voornamelijk door de sterk gestegen bouw- en financieringskosten”, stelt bouwdeskundige Ludwig Dorffmeister. Volgens hem wordt er op het politieke vlak ook nog te weinig gedaan om de bouw aan te jagen.