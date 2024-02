Salaris groenteboer gaat meestijgen met inflatie

De lonen van groenteboeren en marktverkopers van groente, fruit en aardappelen gaan meestijgen met de inflatie, meldt de FNV. Dat is afgesproken in hun nieuwe cao, AGF Detailhandel.

In de sector werken volgens FNV zo’n 6000 mensen. Driekwart van hen staat in de winkels en een kwart op de markt. Leden van FNV hebben ingestemd met de nieuwe cao. FNV-bestuurder Corina Hensen is tevreden met het resultaat. Personeel in de detailhandel behoort volgens haar tot de slechtst betaalde werknemers van het land. Zij hoopt dat andere bedrijfstakken snel zullen volgen. “Nu kunnen de werkgevers van andere winkels, zoals Albert Heijn, Lidl en Jumbo, echt niet achterblijven.”

De nieuwe cao duurt twee jaar. De lonen stijgen tot maximaal 5 procent mee met de prijzen. Op 1 april gaan de salarissen voor het eerst omhoog met 2,5 procent. Vanaf volgend jaar krijgen de werknemers een loonsverhoging die gelijk is aan de prijsstijgingen per oktober 2024. Die zijn gebaseerd op de consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).