Supermarktconcern Walmart koopt Amerikaanse maker van smart-tv’s

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart neemt de maker van smart-tv’s Vizio over voor 2,3 miljard dollar, omgerekend meer dan 2,1 miljard euro. Daarmee versterkt de retailgigant de reclame- en media-activiteiten van het bedrijf.

De aankoop van het Amerikaanse televisiebedrijf is nog een manier voor Walmart om de verbinding met huishoudens te versterken, via de 18 miljoen Vizio-accounts. Ook worden de advertentie-inkomsten van Walmart vergroot als merken op de Vizio-televisies gaan adverteren.

Dat maakt Walmart bekend, dat daarnaast dinsdag ook de kwartaal- en jaarcijfers publiceerde. Het bedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen met bijna 6 procent tot 173,4 miljard dollar. In de gelijknamige Amerikaanse supermarkten steeg de omzet met 4 procent. Deze verkopen zijn goed voor ongeveer twee derde van de totale omzet van het bedrijf, dat daar in het vierde kwartaal met name profiteerde van mensen met een grotere portemonnee. Over het hele jaar zette Walmart 648,1 miljard dollar om, een groei van 6 procent.

Voor dit boekjaar verwacht Walmart een minder sterke groei, omdat consumenten op hun uitgaven letten. Het bedrijf rekent op een omzetgroei van tussen de 3 en 4 procent.