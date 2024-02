TikTok overtreedt verkoopverbod apps in Indonesië, zegt minister

TikTok houdt zich in Indonesië niet aan het verbod op onlinewinkelen binnen apps van sociale media, meldt de Indonesische minister voor kleine en middelgrote ondernemingen Teten Masduki. Het land stelde vorig jaar het verbod in om kleinere ondernemers te beschermen, net als de persoonlijke gegevens van gebruikers. Maar de TikTok Shop is nog steeds actief in het land.

TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, moet in Indonesië stoppen met zijn vorig jaar gelanceerde webshop in de app. Met die functie kunnen gebruikers producten kopen die ze in een video zien, zonder dat ze de app hoeven te verlaten. Masduki vindt dat de minister van Handel TikTok moet berispen, zodat het socialemediaplatform zich aan de regels houdt.

Het verbod is een domper voor TikTok, dat vorig jaar bekendmaakte miljarden dollars te willen investeren in Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië. Het land is de grootste economie van die regio. Het socialemediaplatform reageerde niet op een verzoek om een reactie van persbureau Reuters.