Topman FrieslandCampina verwacht strijd om schaarsere melk

Melkveehouders in Nederland produceren naar verwachting steeds minder melk en daardoor ontbrandt een concurrentiestrijd tussen zuivelconcerns bij de inkoop van melk. Dat verwacht de topman van FrieslandCampina, Jan Derck van Karnebeek, na een jaar waarin het zuivelconcern een miljoenenverlies leed.

“Als je kijkt naar de melkproductie in Nederland, is het heel waarschijnlijk dat de melkproductie zal blijven dalen. Voor ons als coöperatie betekent dit dat we ons best moeten doen om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven”, zei Van Karnebeek in een toelichting op de jaarcijfers. “We moeten interessanter zijn dan alternatieven in een competitievere markt.”

FrieslandCampina, onder andere bekend van merken als Campina en Chocomel, is via een coöperatie eigendom van ruim 15.000 leden-melkveehouders. Maar per saldo nam hun aantal vorig jaar met zo’n vijfhonderd af, onder andere door stoppers.

Deze leden krijgen een door FrieslandCampina vastgestelde garantieprijs voor hun melk en na goede jaren ook een nabetaling. Daarnaast zijn er toeslagen mogelijk voor bijvoorbeeld verduurzaming op het boerenerf of inspanningen voor meer biodiversiteit. Van Karnebeek denkt dat FrieslandCampina concurrerende prijzen kan betalen door zich meer te richten op hoogwaardigere zuivelproducten, met hogere winstmarges. Ook de grote reorganisatie die FrieslandCampina vorig jaar aankondigde moet de resultaten verbeteren.