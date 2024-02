Walmart stijgt op Wall Street na cijfers en overname

Walmart behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige boekjaar vielen beter uit dan voorzien. Walmart kondigde daarnaast aan de maker van smart-tv’s Vizio te kopen voor 2,3 miljard dollar. Het concern verkoopt al jaren tv’s van dat merk.

Met de overname wil Walmart zijn advertentie-inkomsten vergroten. De tv’s bevatten namelijk software van Vizio waarmee gebruikers ‘gratis’ gesponsorde content kunnen streamen op hun toestel. Het aandeel Walmart klom 5,6 procent en Vizio werd 15,6 procent meer waard.

De algehele stemming bleef voorzichtig op Wall Street, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 38.563 punten. De bredere S&P 500-index verloor 0,3 procent op 4992 punten en techgraadmeter Nasdaq ging eenzelfde percentage omlaag tot 15.717 punten. De drie hoofdgraadmeters leden vorige week verlies en staakten daarmee een winstreeks van vijf weken. Maandag waren de Amerikaanse beurzen gesloten voor President’s Day.

Home Depot zakte 1,4 procent. Het doe-het-zelfconcern zag de omzet en winst afgelopen kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. De omzetverwachting voor het nieuwe boekjaar viel echter tegen. Concurrent Lowe’s ging mee omlaag en verloor 1,7 procent.

Discover Financial Services werd ruim 11 procent meer waard. De financiële dienstverlener wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Capital One voor ruim 35 miljard dollar. De aankoop wordt betaald in aandelen. Na afronding van de deal zullen aandeelhouders van Capital One 60 procent bezitten van het samengevoegde bedrijf en de aandeelhouders van Discover 40 procent. Het aandeel Capital One zakte 1,9 procent.

Intel steeg 1,7 procent. Beleggers reageerden op berichten dat de chipfabrikant mogelijk meer dan 10 miljard dollar aan subsidies zal ontvangen van de Amerikaanse regering. De subsidies maken deel uit van de zogeheten Chips Act. Daarmee wil de VS de productie van chips terugbrengen in eigen land en voorkomen dat de sector groeit in China.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegenover 1,0769 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 79,57 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 83,48 dollar per vat.