Aandacht voor cijfers Wolters Kluwer en JDE Peet’s op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Wolters Kluwer en JDE Peet’s. Informatieleverancier Wolters Kluwer zag de omzet vorig jaar met 2 procent stijgen. Tegen constante wisselkoersen en zonder overnames nam de omzet met 6 procent toe. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sterke groei op eigen kracht, ondanks de macro-economische en geopolitieke tegenwind.

Volgens McKinstry zal 2024 opnieuw een jaar worden met een goede groei en een verbetering van de winstmarge. Ook gaat Wolters Kluwer dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, zag de omzet in de tweede helft van 2023 stijgen, mede dankzij prijsverhogingen. Topman Fabien Simon sprak van een sterke tweede jaarhelft, waarin het koffie- en theeconcern stand wist te houden in Europa en flink wist te groeien in China.

Ook wordt uitgekeken naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De Amerikaanse centrale bank hield de rente in januari onveranderd. De aantekeningen van de vergadering bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen.

Daarnaast wordt gewacht op de resultaten van Nvidia, die na de slotbel op Wall Street bekend worden gemaakt. Dat Amerikaanse bedrijf is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Nvidia zakte dinsdag ruim 4 procent door de vrees dat het bedrijf mogelijk niet aan de hoge verwachtingen kan voldoen.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te gaan beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen daarentegen 2 en 1 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven en vastgoedconcerns. De Britse bank HSBC zakte 3 procent in Hongkong na tegenvallende kwartaalcijfers.

Muziekconcern UMG liet weten een belang van bijna 26 procent in Chord Music Partners te hebben gekocht voor omgerekend zo’n 222 miljoen euro. Chord bezit de muziekrechten van onder meer The Weeknd, David Guetta en John Legend.

De euro was 1,0808 dollar waard, tegen 1,0818 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 77,19 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 82,54 dollar per vat.