Andere landen nemen nog geen maatregelen tegen Babboe-bakfietsen

Toezichthouders in een aantal andere landen waar Babboe actief is, komen nog niet met maatregelen tegen het bakfietsbedrijf in navolging van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse toezichthouder voerde een week geleden een voorlopig verkoopverbod in voor alle bakfietsen van Babboe en eiste dat het bedrijf de meeste modellen terugroept.

Het Nederlandse Babboe verkocht tot voor kort ook bakfietsen in verschillende landen in Europa en in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Australië. Sinds de bevindingen van de NVWA bekend werden, is Babboe ook in andere landen tijdelijk gestopt met de verkoop. Volgens de NVWA zouden de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken van bakfietsen van Babboe. De fietsen mogen van de toezichthouder weer verkocht worden als het bedrijf heeft aangetoond dat ze veilig zijn.

Een woordvoerder van de Canadese toezichthouder Health Canada benadrukt dat fabrikanten en importeurs er volgens de regels in het land voor moeten zorgen dat hun producten veilig zijn en voldoen aan alle eisen. Het is verboden om producten te verkopen die onveilig of ongezond zijn voor mensen. De Canadese toezichthouder heeft geen bakfietsen van Babboe teruggeroepen of veiligheidswaarschuwingen afgegeven, aldus de woordvoerder.

Een woordvoerster van de Ierse toezichthouder CCPC laat weten nog te wachten op informatie van de NVWA over het veiligheidsprobleem met de bakfietsen. De Australische waakhond ACCC gaat niet specifiek in op Babboe-bakfietsen. Een woordvoerster meldt dat de ACCC verwacht dat een leverancier producten vrijwillig terugroept en van de markt haalt als die ontdekt dat een product onveilig is.