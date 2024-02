ArcelorMittal trekt zich definitief terug uit Italiaanse fabriek

De Italiaanse overheid neemt de controle over een grote staalfabriek in het zuiden van het land over van grootaandeelhouder ArcelorMittal. Het staalconcern trekt zich definitief terug uit de fabriek in Taranto, die sinds 2018 eigendom was van ArcelorMittal. Na mislukte onderhandelingen over extra investeringen heeft de fabriek een vorm van uitstel van betaling aangevraagd.

Door de overheid aangestelde bewindvoerders gaan nu op zoek naar een nieuwe investeerder voor de grootste staalfabriek van het land. De regering van premier Giorgia Meloni zegt de fabriek te helpen met een vijfjarige lening van 320 miljoen euro.

In een toelichting op het afscheid van de Italiaanse fabriek beklaagt ArcelorMittal zich erover dat het concern veel meer heeft geïnvesteerd dan de Italiaanse staat, die medeaandeelhouder was. Volgens ArcelorMittal ging het om 2 miljard euro, waarvan 800 miljoen euro was bedoeld voor de sanering van de sterk vervuilde omgeving.

De verhouding tussen het aan de Amsterdamse beurs genoteerde staalconcern en de Italiaanse overheid was al tijden gespannen. Zo hief Rome in 2019 tijdelijk de immuniteit op die ArcelorMittal kreeg tegen strafzaken over de milieuvervuiling en gezondheidsschade die de fabriek heeft veroorzaakt. Die juridische bescherming was voor ArcelorMittal een belangrijke voorwaarde om te investeren in de toen failliete Zuid-Italiaanse fabriek, omdat het bedrijf vreesde op te moeten draaien voor vervuiling door de vorige eigenaar.