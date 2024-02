Bouwbedrijf BAM verliezer op beurs na brugongeval Lochem

Bouwconcern BAM behoorde woensdag tot de verliezers op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van het ongeluk met een brug in aanbouw in Lochem, waarbij BAM betrokken is. Verder reageerden de financiële markten onder meer op cijfers van informatieleverancier Wolters Kluwer en JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts.

Het aandeel BAM begon de dag nog met een kleine winst. Maar nadat het nieuws over het ongeval naar buiten was gekomen, zakte de koers plotseling weg. Uiteindelijk moest BAM woensdag 1,5 procent aan beurswaarde inleveren.

Het ging mis toen tijdens het takelen een van de bogen van de brug losraakte. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Twee mensen zijn om het leven gekomen en twee anderen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

BAM heeft volgens een woordvoerder “met grote droefheid kennisgenomen” van wat er is gebeurd. Maar het bouwbedrijf wilde in de loop van de middag nog niet met meer informatie naar buiten komen. Of de kwestie verdere gevolgen heeft voor het bedrijf, is nog niet bekend.

Vorig jaar raakte BAM ook al betrokken bij een ernstig ongeluk, waarbij een medewerker om het leven kwam. Een trein botste in Voorschoten op een bouwkraan van BAM die op het spoor stond. De bestuurder van de bouwkraan overleed.

De stemming onder beleggers in Amsterdam was over de gehele linie licht negatief. De AEX-index op Beursplein 5 ging 0,2 procent lager de handel uit op 846,79 punten. Wolters Kluwer leverde bij de hoofdfondsen dik 1 procent in. De informatieleverancier zag de omzet en winst vorig jaar stijgen. Maar de vooruitzichten die het bedrijf daarnaast verstrekte, vielen volgens kenners tegen.

De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen aan het Damrak, bleef min of meer onveranderd op 886,46 punten. In de MidKap zakte JDE Peet’s 5 procent. De onderneming zag de omzet in 2023 licht stijgen, mede dankzij prijsverhogingen. De nettowinst nam wel flink af. Fugro was juist een grote winnaar. De beurswaarde van de bodemonderzoeker dikte ruim 7 procent aan, nadat analisten van de firma Oddo hun koersdoel voor de onderneming hadden verhoogd.

Andere belangrijke beursgraadmeters in Europa noteerden kleine plussen. Zo wonnen de indexen in Parijs en Frankfurt tot 0,3 procent. De graadmeter in Londen ging wel lager de handel uit. Verder won de euro licht aan waarde met een koers van 1,0815 dollar, terwijl de olieprijzen op de oliemarkt tot 0,7 procent opliepen.