Cybersecuritybedrijf Palo Alto keldert op Wall Street na cijfers

Palo Alto Networks behoorde woensdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar verlaagde zijn omzetvoorspelling voor het hele boekjaar. Dat wakkerde de zorgen aan dat klanten van het bedrijf voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Het aandeel kelderde bij opening 26 procent, het grootste koersverlies in zeven jaar. Concurrenten Fortinet, Zscaler en CrowdStrike gingen mee omlaag en zakten tot 13 procent.

De algehele stemming op Wall Street was verder afwachtend. Later op de dag worden de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Bij het vorige besluit verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie afkoelt voordat de rente omlaag kan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.455 punten. De bredere S&P 500-index verloor eveneens 0,3 procent, op 4961 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 15.560 punten.

Beleggers kijken ook met spanning uit naar de resultaten van Nvidia, die na de slotbel in New York naar buiten komen. Nvidia is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel is ook de grote aanjager van de recente rally op de beurzen door het optimisme over de toekomst van AI-toepassingen. Nvidia verloor dinsdag echter ruim 4 procent door de vrees dat het bedrijf mogelijk niet aan de hoge verwachtingen kan voldoen. Woensdag daalde het aandeel opnieuw, met 1,6 procent.

Amazon won 1,4 procent. Het Amerikaanse webwinkelconcern wordt vanaf volgende week maandag opgenomen in de Dow-Jonesindex, de graadmeter van de dertig belangrijkste beursbedrijven in de VS. Amazon neemt de plaats in van apothekersketen Walgreens Boots Alliance, die uit de Dow verdwijnt. Walgreens daalde 3,3 procent.

SolarEdge Technologies ging bijna 14 procent onderuit. Het zonne-energiebedrijf leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. De omzet viel echter tegen. Het bedrijf dat omvormers maakt voor het omzetten van zonne-energie in bruikbare elektriciteit gaf ook een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.