Duitse verkeersautoriteit ontdekt sjoemelsoftware in diesels BMW

De Duitse verkeersautoriteit heeft illegale sjoemelsoftware ontdekt in sommige diesel-SUV’s van BMW. De autofabrikant zelf zegt dat de betrokken auto’s voor 2014 zijn gemaakt.

De toezichthouder voor transport, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), kwam erachter dat de uitstootwaarden van schadelijke gassen in sommige dieselauto’s van het merk konden worden gemanipuleerd. Volgens BMW gaat het om ongeveer 33.000 X3-modellen in Duitsland.

In heel Europa gaat het naar schatting om 100.000 tot 150.000 voertuigen. BMW weet echter niet hoeveel van de voertuigen er nog op de weg zijn, aangezien de waakhond tot nu toe alleen gegevens over Duitsland heeft vrijgegeven.

Het autoconcern zegt samen te werken met de autoriteiten. Volgens de KBA heeft BMW inmiddels een reeks maatregelen voorgesteld voor hardware- en software-updates. Of de kwestie nog verder consequenties heeft voor de onderneming is nu nog niet duidelijk.

Het dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht bij Volkswagen. Dat concern gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. Later werd duidelijk dat ook bij andere autoconcerns sjoemelsoftware is gebruikt. Over het schandaal worden al jaren rechtszaken gevoerd.