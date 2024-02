Duitsland schroeft groeiverwachting economie flink terug

De Duitse regering heeft haar groeiverwachting voor dit jaar scherp naar beneden bijgesteld tot slechts 0,2 procent. Bij een eerdere raming werd nog uitgegaan van een economische groei van 1,3 procent.

“De Duitse economie bevindt zich nog steeds in moeilijk vaarwater”, zei een overheidsfunctionaris woensdag tijdens een persbijeenkomst in Berlijn. “Hoge rentetarieven, een zwakkere vraag en geopolitieke crises, waaronder conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee Duitsland wordt geconfronteerd”, vervolgde hij.

Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, kampt al tijden met een economische neergang. Daarbij moet de Duitse regering miljarden bezuinigen om een begrotingsgat te dichten. Ook de Duitse industrie, de groeimotor van de economie, ziet de inkomsten al tijden dalen.

De export is ingezakt door zwakkere handel met belangrijke landen zoals China. Dat komt mede doordat de Chinezen steeds meer zelf produceert. Geopolitieke spanningen, waaronder scheepvaartverstoringen in de Rode Zee, verergerden de handelsproblemen.

Vorige maand hadden plannen om de landbouwsubsidies voor brandstof te schrappen geleid tot hevige landelijke protesten van boeren. Vooral kleine boerenbedrijven dreigen het niet te redden omdat hun kosten voortdurend oplopen.

De Duitse economie kromp in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent. Naar verwachting komt er in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw een krimp, waardoor Duitsland officieel in een recessie terechtkomt.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner wil de belastingdruk verlichten en de bureaucratie voor bedrijven verminderen om de economie aan te jagen. “Als we niets doen, wordt Duitsland armer”, waarschuwde hij eerder.