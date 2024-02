Eigenaar Douwe Egberts verdient meer door prijsstijgingen

JDE Peet’s, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, heeft vorig jaar meer verdiend met de verkoop van koffie en thee. Dat komt onder meer doordat het bedrijf opnieuw prijsverhogingen heeft doorgevoerd. Toch verkocht het bedrijf in de tweede helft van het jaar meer koffie en thee.

In bijvoorbeeld Europa maakte JDE Peet’s zijn producten vorig jaar duurder. De prijzen stegen over het hele jaar met 6,4 procent vergeleken met het jaar daarvoor. In 2022 voerde het bedrijf ook al prijsstijgingen door van meer dan 14 procent.

De totale omzet van JDE Peet’s bedroeg vorig jaar net geen 8,2 miljard euro. Dat is 0,5 procent meer dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor onder andere ongunstige wisselkoerseffecten zouden de opbrengsten met bijna 4 procent zijn gestegen.