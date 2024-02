Europese vraag naar gas op laagste niveau in 10 jaar

Europa heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne de vraag naar gas met 20 procent verlaagd. De vraag is daarmee afgenomen tot het laagste niveau in 10 jaar, meldt het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Vooral de lagere vraag in grote landen als Duitsland, Italië en Groot-Brittannië droeg bij aan de daling. De onderzoekers van het instituut verwachten dat de vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) volgend jaar een piek zal bereiken, mede dankzij het gebruik van duurzame energiebronnen.

De invasie van Oekraïne door Rusland in februari 2022 veroorzaakte een enorme verschuiving in de Europese gasmarkt. Gas uit Rusland dat via pijpleidingen werd geleverd, werd vervangen door de import van lng uit voornamelijk de Verenigde Staten. Door een beperkt aantal importterminals waren de Europese landen ook gedwongen om maatregelen te nemen om het gasverbruik terug te dringen. De hoge gasprijzen en milde wintertemperaturen hielpen ook om de vraag te verminderen.

“Europa heeft de energiecrisis met succes doorstaan en heeft zichzelf voorbereid op het blijven terugdringen van het gasgebruik”, aldus het IEEFA, dat kwesties bestudeert die verband houden met energiemarkten en energiebeleid. De verdere inzet van zonne- en windenergie, de overstap van gasboilers naar warmtepompen voor woningverwarming en extra efficiëntiemaatregelen zullen ervoor zorgen dat de vraag naar lng in 2025 piekt.

De onderzoekers merkten verder op dat de haast om lng-terminals te bouwen aanhield, ondanks dat de import van lng in 2023 stabiel bleef en de vraag volgend jaar waarschijnlijk een piek zal bereiken. Met dertien terminals die naar verwachting tegen 2030 operationeel zullen zijn, vergeleken met acht terminals in februari 2022, riskeert Europa daarmee tegen het einde van het decennium een importcapaciteit te hebben die drie keer zo groot is als de vraag naar lng.

De onderzoekers waarschuwen daarnaast voor het risico dat er een nieuwe afhankelijkheid ontstaat in Europa door de hoge lng-import uit de VS. “Nadat Europa de gevolgen heeft ondervonden van het in gevaar brengen van de zekerheid van de energievoorziening door te veel afhankelijk te zijn van één bron, moet het leren van zijn fouten uit het verleden en voorkomen dat het te afhankelijk wordt van de VS, die vorig jaar bijna de helft van lng-import leverden”, aldus het IEEFA.