Google moet van rechter bedrijfsgeheimen delen met concurrenten

Google is door het hoogste gerechtshof van Duitsland in het ongelijk gesteld in een mededingingszaak. Het techbedrijf stapte naar de rechter in een poging te voorkomen dat vertrouwelijke informatie gedeeld moest worden met concurrenten.

Dat deed Google nadat een Duitse kartelwaakhond had gezegd dat het concern zijn bedrijfsvoering bekend moet maken aan twee concurrenten, navigatiespecialist TomTom en spraakassistent Cerence. De mededingingsautoriteit onderzoekt of het Amerikaanse bedrijf misbruik maakt van zijn marktmacht op het vlak van infotainmentsystemen voor auto’s.

Daarom wil de autoriteit een deel van het onderzoek delen met TomTom en Cerence. Volgens de instantie kennen concurrenten de markt het beste en zijn ze beter in staat om te beoordelen of er problemen zijn op het gebied van mededinging.

Volgens het vonnis mag de concurrentiewaakhond nu een deel van zijn onderzoek delen met de twee concurrenten. De advocaat van Google voerde eerder aan dat het kartelbureau te ver gaat en dat de bedrijven geen exacte details nodig hebben om hierover een idee te vormen.