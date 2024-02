Handelsdag Wall Street in teken van wachten op AI-bedrijf Nvidia

Wall Street wachtte woensdag met spanning op de resultaten van chipconcern Nvidia, die na de slotbel naar buiten komen. Nvidia is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maar beleggers leken er nog niet gerust op dat Nvidia de hooggespannen verwachtingen kan blijven waarmaken.

Het aandeel Nvidia leverde bijna 3 procent aan beurswaarde in. Verschillende andere techaandelen gingen eveneens omlaag. Techgraadmeter Nasdaq zakte uiteindelijk 0,3 procent naar 15.580,87 punten.

Gezien de enorme invloed ervan op bredere indexen heeft zakenbank Goldman Sachs Nvidia onlangs “het belangrijkste aandeel op aarde” genoemd. Met zijn flinke koerswinst in de voorbije weken is de chipmaker verantwoordelijk voor een groot deel van de vooruitgang van de Nasdaq dit jaar. Ook veel andere chipbedrijven zijn flink in waarde gestegen omdat zij naar verwachting ook kunnen profiteren van de opmars van AI.

Maar er zijn ook analisten die zich hardop afvragen of de AI-hype op de beurzen de laatste tijd misschien wat te hard is gegaan. “Is de AI-manie te ver gegaan en hebben we te maken met een zeepbelsituatie?”, oppert een kenner van marktvorser Sevens Report Research bijvoorbeeld. Maar zijn antwoord op die vraag is niettemin een volmondig ‘nee’.

“Markten kijken misschien met een beetje angst naar Nvidia, gezien het feit dat we een markt hebben die het zo goed doet”, klinkt het bij een deskundige van de firma Albion Financial Group. “Misschien hebben we, om deze op korte termijn draaiende te houden, een goed cijferbericht nodig van de leider op dit vlak, en die leider is Nvidia.”

De toonaangevende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 sloten wel licht in de plus. De Dow steeg 0,1 procent tot 38.612,24 punten en de S&P 500 kreeg er eveneens 0,1 procent bij, op 4981,80 punten.

Beleggers konden ook de notulen verwerken van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank. Uit de vrijgekomen stukken bleek dat de meerderheid van de beleidsmakers zich zorgen maakte over de risico’s van een te snelle renteverlaging, maar ze zouden er nog niet uit zijn wanneer dan wel het verstandigste moment is voor die stap. In de markt lijkt de verwachting nog steeds dat de Federal Reserve niet eerder dan juni begint met het verlagen van de rente.