Hoofd 737 MAX-programma per direct weg bij vliegtuigbouwer Boeing

De recente problemen bij Boeing met een vliegtuig dat in de lucht een deurpaneel verloor, lijken een betrokken bestuurder zijn positie te hebben gekost. Ed Clark, de man achter het 737 MAX-programma bij de vliegtuigbouwer, verlaat het bedrijf. Hij treedt met onmiddellijke ingang terug na een carrière van bijna achttien jaar bij Boeing.

Boeing is in opspraak gekomen nadat begin dit jaar een deurpaneel van een 737 MAX 9-vliegtuig van Alaska Airlines tijdens de vlucht losraakte. Na inspectie bleek dat meerdere bouten in het paneel loszaten. Bij andere MAX 9-vliegtuigen werden daarna ook losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield tijdelijk vliegtuigen van dit model aan de grond.

Het ging om het grootste probleem met een Boeing 737 MAX sinds toestellen van dat type na twee vliegtuigcrashes wereldwijd lange tijd uit de luchtruimen werden geweerd. In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-vliegtuigen in totaal 346 mensen om het leven. Daarna moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. Die kwestie kostte het concern vele miljarden dollars.