ING denkt dat ‘malaise in winkelstraat’ nog niet voorbij is

De “malaise in de winkelstraat” is nog niet voorbij, ondanks dat de kooplust onder consumenten toeneemt. Dat zegt econoom Katinka Jongkind van ING. Volgens haar krimpen de verkopen van winkels in Nederland dit jaar waarschijnlijk nog licht, met name door een verkoopdaling bij supermarkten.

Vorig jaar gingen de verkopen in de detailhandel al met 3 procent omlaag. Dit jaar zakken ze waarschijnlijk nog eens 0,5 procent, stelt de econoom van de bank in een nieuw rapport. Daarbij daalt de omzet in het foodsegment, waartoe ook de supermarkten behoren, waarschijnlijk met 2 procent.

Jongkind stelt dat de supermarkten hun verkopen met name zien terugvallen door het aankomende verbod op de verkoop van onder meer sigaretten bij de supers. “Door het tabaksverbod dat per 1 juli aanstaande ingaat verliezen supermarkten in 2024 ruim 1,5 miljard euro omzet”, becijfert ze.

Veel rokers zullen hun tabak waarschijnlijk elders inslaan. De bank verwacht dat shops van tankstations en tabaksspeciaalzaken hierdoor juist extra omzet zullen boeken. Maar de tabaksomzet verschuift voor een deel waarschijnlijk ook naar winkels over de grens.