Nvidia ziet omzet met 265 procent oplopen door grote vraag naar AI

Chipconcern Nvidia heeft afgelopen kwartaal opnieuw records gebroken. De onderneming, momenteel ’s werelds belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI), zag de omzet met 265 procent oplopen vergeleken met een jaar eerder.

Volgens topman Jensen Huang profiteert Nvidia volop van de grote vraag naar snellere computers en AI-toepassingen. “De vraag stijgt wereldwijd in allerlei bedrijven, sectoren en landen”, stelt hij in een toelichting op de cijfers. Vooral bij de datacentertak kwam flink meer geld binnen.

In totaal bedroegen de kwartaalopbrengsten 22,1 miljard dollar. Dat is 22 procent meer dan in de voorgaande drie maanden, toen er ook al een recordomzet werd gemeld. Nvidia boekte daarnaast een kwartaalwinst van 12,3 miljard dollar, oftewel een derde meer dan een kwartaal eerder.

Op de financiële markten werd al dagen uitgekeken naar het kwartaalbericht van Nvidia en de verwachtingen waren hooggespannen. Beleggers lijken in eerste instantie onder de indruk, want het aandeel Nvidia ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street woensdag flink omhoog.

Nvidia voorziet voor het lopende kwartaal een verdere omzetgroei. Maar met een geschatte 24 miljard dollar aan opbrengsten, pakt de groei ten opzichte van de voorgaande drie maanden dan waarschijnlijk wel wat minder sterk uit dan nu het geval is. De prognose is wel beduidend beter dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden.

Nvidia, mede opgericht door Huang in 1993, begon als leverancier van grafische kaarten die geschikt waren voor met name computergames. Maar het bedrijf is de laatste tijd enorm gegroeid nadat bleek dat de chips van Nvidia uitermate geschikt zijn voor AI-toepassingen, die een grote rekenkracht vereisen.

Intussen is Nvidia ook een van ’s werelds meest waardevolle beursbedrijven geworden. Grote bedrijven als Amazon, Facebook-moeder Meta, Microsoft en Google zijn de grootste klanten van het concern. Samen zijn ze goed voor bijna 40 procent van de omzet, omdat ze momenteel fors investeren in AI.