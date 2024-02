Omwonenden Duitse fabriek Tesla stemmen tegen uitbreiding

Omwonenden hebben zich tegen de uitbreiding van de Duitse fabriek van Tesla gekeerd. Inwoners van het plaatsje Grünheide, in de buurt van Berlijn, zijn vooral bezorgd over het stuk bos dat daarvoor moet worden gekapt en het extra waterverbruik van de autofabriek. In een plaatselijk referendum stemde een meerderheid daarom tegen.

Het fabrieksterrein van Tesla is op dit moment 300 hectare groot, maar het door Elon Musk geleide bedrijf wil daar graag 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zou onder andere nodig zijn voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een kinderopvang voor kinderen van werknemers.

Van de ongeveer 5400 omwonenden die hun stem uitbrachten, stemden bijna 3500 mensen tegen. Volgens het lokale bestuur van Grünheide nam ongeveer 70 procent van alle inwoners boven de 16 jaar deel aan de raadpleging. De stemming is niet-bindend, maar geldt als belangrijk signaal tegen de verdere uitbreiding van de fabriek voor elektrische auto’s.

Tesla produceert in Grünheide wekelijks zo’n 6000 auto’s, wat op jaarbasis neerkomt om 300.000 auto’s. Het bedrijf wil die productiecapaciteit graag opvoeren naar 1 miljoen.