Ook Zweedse vakbondsleden laadstations doen mee aan staking Tesla

Installateurs en andere mensen die werken aan de laadstations voor auto’s van Tesla in Zweden doen mee aan de stakingen tegen de elektrische autofabrikant. De Zweedse vakbond Seko meldt dat leden vanaf 4 maart stoppen met het plannen, bouwen en aansluiten van laadstations voor de auto’s van Tesla. Met de werkonderbreking willen ze werknemers van de autofabrikant steunen die sinds oktober vorig jaar staken voor een nieuwe cao.

Ongeveer 130 werknemers op tien locaties van Tesla in Zweden legden eind oktober het werk neer. De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor automonteurs in het land verlopen stroef omdat Tesla weigert collectief te onderhandelen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Dat was een eis van vakbonden en sommige pensioenfondsen.

Meer dan tien vakbonden in Zweden en andere landen in Scandinavië legden afgelopen maanden ook al het werk voor Tesla neer uit solidariteit met de automonteurs. De Zweedse transportvakbond bijvoorbeeld maakte in december bekend dat leden geen afval meer ophalen van locaties van Tesla in Zweden. Ook de vakbonden voor elektriciens en postbezorgers hebben zich aangesloten.