Personeel diepvriesfrietmaker Aviko gaat volgens FNV weer staken

Medewerkers van aardappelverwerker Aviko in het Gelderse Steenderen gaan woensdagavond opnieuw in staking, heeft vakbond FNV aangekondigd. Afgelopen weekend werd er al gestaakt bij de maker van onder meer diepvriesfriet en aardappelschijfjes. Volgens de bond heeft Aviko na die actie nog geen gehoor gegeven aan zijn eisen voor een nieuwe cao.

“Dit was onvermijdelijk. Aviko beweegt geen millimeter onze kant op, dus ze roepen het over zichzelf af dat de mensen verder gaan met staken. We stoppen pas als de directie een betere cao wil afspreken”, zegt FNV-bestuurder Robert Wonnink. De staking zal dit keer minstens vier dagen duren, geeft hij daarbij aan.

Volgens FNV had afgelopen weekend meer dan de helft van het personeel het werk neergelegd. Aviko zei toen te betreuren dat de bond een staking had opgezet. Maar de aanlevering van diepvriesfriet, aardappelschijfjes en andere producten voor supermarkten, zou volgens de onderneming niet meteen in gevaar zijn gekomen. “We hebben voldoende productiecapaciteit en we zetten deze maximaal in”, zei Aviko toen.

De cao waarvoor gestaakt wordt, is van toepassing op zo’n zevenhonderd medewerkers in Steenderen, Lomm en Dronten. Eerder werd er ook al actiegevoerd bij de productielijnen in Lomm. De Aviko-fabrieken in Steenderen tellen zo’n vijfhonderd mensen. In totaal werken er ongeveer 2000 mensen bij het aardappelverwerkingsbedrijf.