Samsung verkoopt resterende belang in ASML

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung heeft in december zijn resterende belang in chipmachinemaker ASML volledig verkocht. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een melding van het bedrijf bij de toezichthouders. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld verkocht in de laatste maand van 2023 bijna 1,6 miljoen aandelen ASML, ofwel een belang van 0,4 procent.

Het belang van Samsung werd eind september nog gewaardeerd op bijna 1,3 biljoen won (zo’n 900 miljoen euro). Samsung is al lange tijd een belangrijke klant van ASML. In 2012 nam Samsung een belang van 3 procent in de Veldhovense producent van chipmachines. Vier jaar later verkocht het bedrijf de helft van dat belang. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar heeft de fabrikant van smartphones, tablets, tv’s, computers en chips geleidelijk aandelen ASML van de hand gedaan en is nu volledig uit het bedrijf gestapt.

Samsung wil onder meer uitbreiden naar nieuwe gebieden van de chipproductie. Zo werkt het bedrijf er hard aan om zijn Zuid-Koreaanse concurrent SK Hynix in te halen op het gebied van geavanceerde chips die gebruikt worden voor het trainen van programma’s voor kunstmatige intelligentie.

Het bedrijf blijft ook samenwerken met ASML. Tijdens het bezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan ASML in december sloten de twee bedrijven een overeenkomst om samen 700 miljoen euro te investeren in de bouw van een nieuw onderzoekscentrum in Zuid-Korea.