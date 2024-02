Topvrouw Wolters Kluwer: advocaat raakt baan niet kwijt door AI

Advocaten en andere juridische medewerkers hoeven niet bang te zijn om hun baan kwijt te raken door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). “Het is een hulpmiddel, geen vervanging. Het kan juist een heel groot positief effect hebben op bedrijven”, zegt Nancy McKinstry, bestuursvoorzitter van informatie- en technologieleverancier Wolters Kluwer.

Inmiddels komt ongeveer de helft van alle digitale inkomsten van het bedrijf uit producten die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, werd woensdag bekend bij de publicatie van de jaarcijfers. Begin vorig jaar nam het concern Della AI over, een leverancier van AI-technologie voor juristen.

Volgens McKinstry kunnen advocaten en rechters heel veel tijd besparen met AI bij onder meer het doen van onderzoek. “Als een onderzoek eerder tien uur in beslag nam, is dat met AI twee uur. Het levert productiviteitsvoordelen op en zorgt voor groei”, stelt de topvrouw. Advocaten kunnen hierdoor volgens haar hun tijd besteden aan werk met een hogere waarde en aan andere zaken die ze ook in rekening kunnen brengen bij klanten. Daarbij zijn juristen nooit helemaal te vervangen omdat “dingen bijna nooit zwart-wit zijn op het gebied van regelgeving” en ervaring van mensen noodzakelijk blijft.

McKinstry wijst er verder op dat AI ook een oplossing biedt voor de personeelstekorten. “Veel bedrijven hebben moeite om nieuwe werknemers te vinden en ze op te leiden. AI-tools helpen met opleiden en medewerkers zo productief mogelijk te maken.”

Vorig jaar begon het concern met het testen van tientallen nieuwe AI-toepassingen, onder meer in de gezondheidszorg en de juridische sector. Voor veel van dit werk werkt Wolters Kluwer samen met Microsoft, Google en andere technologieleveranciers.