Chipconcern Nvidia is donderdag zo’n 200 miljard dollar meer waard geworden op de beurs in New York. Beleggers reageren enthousiast op de resultaten van de belangrijkste speler ter wereld op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI).

Het aandeel ging na de openingsbel op Wall Street zo’n 12 procent omhoog.