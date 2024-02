AI-enthousiasme beleggers stuwt Wall Street naar nieuwe records

Het grote enthousiasme bij beleggers voor alles wat met kunstmatige intelligentie (AI) te maken heeft, zorgde donderdag voor nieuwe records op Wall Street. De belangrijkste beursgraadmeters in New York zijn met de hoogste slotstanden ooit de handel uit gegaan, nadat maker van chips voor AI-toepassingen Nvidia na sterke resultaten de grootste koerssprong ooit neerzette.

Nvidia was aan het einde van de handelsdag uiteindelijk dik 16 procent meer waard. Daarmee liep de beurswaarde met 277 miljard dollar op. Het was nog niet eerder voorgekomen dat een bedrijf er in een handelsdag zoveel aan beurswaarde bijkreeg.

Nvidia is momenteel ’s werelds belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor AI, en die markt zit flink in de lift. De onderneming zag de omzet afgelopen kwartaal met 265 procent oplopen vergeleken met een jaar eerder. Daarbij verwacht het bedrijf dat de omzet in het lopende kwartaal weer verder zal toenemen.

Volgens topman Jensen Huang blijft Nvidia volop profiteren van de grote vraag naar snellere computers en AI-toepassingen. Zelf profiteerde hij mee van het succes, want hij heeft een belang van meer dan 3 procent in zijn bedrijf. Daardoor zag hij zijn eigen vermogen donderdag ook met miljarden dollars aandikken.

Andere belangrijke spelers op het gebied van AI als Advanced Micro Devices (AMD) en Arm gingen mee omhoog en wonnen tot bijna 11 procent. Ook veel andere techbedrijven werden hoger gezet. Uiteindelijk eindigde techgraadmeter Nasdaq 3 procent hoger op 16.041,62 punten. De brede S&P 500-index klom 2,1 procent tot 5087,03 punten en de Dow-Jonesindex steeg 1,2 procent naar 39.069,11 punten.

De sterke resultaten van Nvidia leidden donderdag eigenlijk tot een wereldwijde winstgolf of de aandelenmarkten. De toonaangevende Nikkei-index op de beurs in Tokio bereikte eveneens het hoogste niveau ooit. Daarmee brak de Japanse beurs een record uit 1989. In Nederland scherpte hoofdgraadmeter AEX zijn record ook verder aan en in Frankfurt en Parijs was ook sprake van nieuwe records.

Maar niet alle bedrijven werden hoger gezet. Telecomconcern AT&T leverde bijvoorbeeld ruim 2 procent in. De onderneming kampte in de Verenigde Staten met een urenlange storing van haar mobiele netwerk. Rivian kelderde op zijn beurt bijna 26 procent in New York. De maker van elektrische auto’s leed opnieuw verlies in het afgelopen kwartaal en kondigde aan nog eens honderden banen te schrappen om kosten te besparen.