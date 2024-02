AI-model Google maakt tijdelijk geen afbeeldingen met mensen

Google laat gebruikers van zijn AI-model Gemini tijdelijk geen beelden maken waar mensen op staan, meldt het techconcern op X. De toepassing zou volgens Google sommige historische afbeeldingen onjuist genereren. Het concern zegt te werken aan het oplossen van het probleem en pauzeert daarom de functie.

Het is niet bekend hoelang Google deze mogelijkheid stop zet. Er komt snel een verbeterde versie, aldus het concern. Met Gemini is het mogelijk om de kunstmatige intelligentie een opdracht te geven via een geluidsopname met de Recorder-app op de telefoon. Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld een geschreven samenvatting van de opname zijn. Google lanceerde het model afgelopen december.

Google meldt niet wat Gemini precies verkeerd heeft afgebeeld. Volgens technieuwssite The Verge hebben mensen kritiek geuit op social media omdat het AI-model afbeeldingen genereerde van bepaalde witte historische figuren waarin ze een andere huidskleur hadden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de grondleggers van de Verenigde Staten en Duitse soldaten uit het nazi-tijdperk.