Chipbedrijven zetten AEX flink hoger na cijfers Nvidia

De AEX-index op het Damrak is donderdag met een stevige winst geopend. Vooral de chipbedrijven lieten forse koerswinsten zien, dankzij beter dan verwachte resultaten van Nvidia. De belangrijkste speler ter wereld op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI), wist afgelopen kwartaal opnieuw records te verbreken en de hooggespannen verwachtingen te overtreffen. Volgens topman Jensen Huang profiteert Nvidia volop van de grote vraag naar snellere computers en AI-toepassingen.

In Amsterdam kwam Besi met cijfers. De chiptoeleverancier zag de omzet in het vierde kwartaal met 29 procent stijgen vergeleken met een kwartaal eerder en wist daarmee zijn eigen verwachtingen te overtreffen. De orderinstroom nam met bijna 31 procent toe. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf wel op een daling van de omzet vergeleken met het vierde kwartaal. Het aandeel werd na een vertraagde opening ruim 16 procent meer waard. Branchegenoten ASMI en ASML wonnen respectievelijk 7,6 en 4,8 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent hoger op 859,89 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 900,65 punten, mede dankzij goed ontvangen resultaten van industrieel toeleverancier Aalberts (plus 10,6 procent). Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Arcadis klom 1 procent. Het advies- en ingenieursbureau behaalde vorig jaar een recordomzet en rekent voor de komende jaren op een verdere groei. AMG werkte een openingsverlies weg en won 0,4 procent. De metalenspecialist zag de nettowinst flink dalen in het vierde kwartaal. Het bedrijf had vooral last van de fors lagere prijzen voor lithium. Volgens topman Heinz Schimmelbusch werden de marktomstandigheden voor alle producten van het bedrijf gedurende het jaar steeds slechter. Ook voor dit jaar voorziet het bedrijf nog geen verbetering.

Van Lanschot Kempen steeg 0,2 procent. De bank boekte flink meer winst in 2023, met name dankzij hogere provisie-inkomsten en rente-inkomsten. Topman Maarten Edixhoven sprak van een goed jaar voor de bank.

ForFarmers zakte 2,8 procent. Het veevoerbedrijf sloot 2023 af met een verlies, maar zag de resultaten wel verbeteren in de tweede jaarhelft. Tegelijkertijd wijst het bedrijf op de aanhoudende moeilijke omstandigheden voor veehouders.

De euro was 1,0881 dollar waard, tegen 1,0815 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 78,24 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 83,36 dollar per vat.