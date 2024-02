Eigenaar Blokker denkt aan verkoop winkelketen

Mirage Retail Group, de eigenaar van onder meer Blokker, wil de winkelketen mogelijk verkopen. “We zijn inderdaad actief bezig met de herfinanciering van Blokker. We houden hierbij alle opties open, waaronder dus ook verkoop”, bevestigt hij na berichtgeving in het FD.

Stapert, sinds begin deze maand de nieuwe topman van Mirage, meldt dat er “constructieve gesprekken met diverse stakeholders” lopen. Met hoeveel partijen het moederbedrijf in gesprek is en met wie, zegt hij niet. “De goede prestaties van Blokker geven ons het vertrouwen in een positief resultaat in de komende maanden.” Verder laat hij weten dat Mirage “er alles aan doet om de continuïteit van Blokker veilig te stellen.”