Essent verlaagt variabele tarieven stroom en gas met 10 procent

Essent verlaagt de tarieven voor stroom en gas met 10 procent. De nieuwe tarieven gelden voor bijna 1 miljoen huishoudens met een variabel energiecontract en gaan op 1 april in.

Voor klanten met een gemiddeld verbruik levert dit een besparing op van bijna 1000 euro vergeleken met een jaar geleden. Toch waarschuwt topman Boudewijn den Herder voor te veel optimisme. De energiemarkt blijft volgens hem onzeker. “Dat zien we terug in wisselende inkoopprijzen op de gasmarkt. Ook zien we aanhoudende behoefte aan prijszekerheid bij de consument. Daarom kiezen steeds meer klanten voor een vast contract.”

Recent onderzoek van adviesbureau Berenschot laat zien dat de energierekening voor huishoudens op lange termijn hoog blijft, door stijgende overheidsheffingen en netbeheerkosten. De oorzaak ligt in de enorme investeringen in het elektranetwerk en de ontmanteling van het gasnetwerk die nog nodig zijn om alle klimaatdoelen waar te maken. Zo zijn de transportkosten voor elektriciteit in twee jaar tijd met 162 euro per huishouden toegenomen. “Consumenten hebben geen invloed op deze vaste kosten, die een steeds groter deel uitmaken van de energierekening”, stelt Den Herder.