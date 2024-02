Flinke koerssprong Nvidia helpt beurswaarde ASML verder omhoog

Chipmachinemaker ASML was donderdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen aan de Amsterdamse beurs. Het aandeel profiteerde van de enorme koerssprong van chipconcern Nvidia op Wall Street. Ook branchegenoten ASMI en Besi gingen met flinke winsten de handel uit.

Op de Amerikaanse beurzen is Nvidia donderdag zo’n 250 miljard dollar meer waard geworden. Beleggers reageerden daar enthousiast op de resultaten van de belangrijkste speler ter wereld op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Volgens topman Jensen Huang profiteert Nvidia volop van de grote vraag naar snellere computers en AI-toepassingen.

De sterke cijfers stuwen de hoop bij beleggers dat andere chipbedrijven, dus ook in Nederland, eveneens baat hebben bij deze ontwikkeling. ASML werd daarom ruim 5 procent hoger gezet. ASMI kreeg er een kleine 3 procent aan beurswaarde bij, Besi won bijna 5 procent.

Die laatste chiptoeleverancier is zelf ook met nieuwe cijfers naar buiten gekomen. Besi zag de omzet in het vierde kwartaal met 29 procent stijgen vergeleken met een kwartaal eerder en wist daarmee zijn eigen verwachtingen te overtreffen. De orderinstroom nam daarnaast met bijna 31 procent toe.

De koerswinst van Besi is wel behoorlijk teruggezakt vergeleken met eerder op de dag. Het aandeel werd na een vertraagde opening nog ruim 16 procent meer waard. Sommige analisten wezen erop dat de cijfers van Besi ook minder positieve punten bevatten. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf bijvoorbeeld op een daling van de omzet vergeleken met de voorgaande periode.

Ook de belangrijkste beursgraadmeters gingen vooruit. De AEX-index sloot 1,3 procent hoger op 857,51 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, steeg 1,9 procent naar 902,88 punten. Dat was mede dankzij goed ontvangen resultaten van industrieel toeleverancier Aalberts, advies- en ingenieursbureau Arcadis, metalenspecialist AMG en de bank Van Lanschot Kempen. Die fondsen wonnen tot ruim 7 procent.

In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de beurzen tot 1,5 procent omhoog. De euro was 1,0881 dollar waard, tegen 1,0814 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 78,81 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 83,80 dollar per vat.