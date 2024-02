Japanse beursindex Nikkei breekt record uit 1989

De Nikkei op de beurs in Tokio heeft donderdag een nieuw recordniveau bereikt. De Japanse hoofdindex eindigde 2,2 procent hoger op 39.098,68 punten en overtrof daarmee eindelijk het oude record uit 1989. De Nikkei sloot op 29 december 1989 op 38.915,87 punten. Dat gebeurde tijdens het hoogtepunt van de zeepbeleconomie in Japan.

Tussen 1985 en 1989 verviervoudigde de Nikkei bijna in waarde, waarbij de aandelenkoersen werden ondersteund door de lage rentetarieven. Ook de vastgoedprijzen stegen enorm. Dankzij de hoge winsten en een sterke Japanse yen gingen Japanse bedrijven ook op koopjesjacht in het buitenland, waarbij Sony de filmstudio Columbia Pictures overnam en Mitsubishi het bekende Rockefeller Center in New York kocht.

Maar begin jaren negentig volgde een enorme crash op de Japanse beurs, waarbij de Nikkei in 1990 ongeveer in waarde halveerde en de vastgoedprijzen nog verder daalden toen de Bank of Japan de rente begon te verhogen. Dit luidde de “verloren decennia” van Japan in, met een economische stagnatie, deflatie en stijgende staatsschulden.

De afgelopen maanden heeft de Nikkei, net als andere aandelenmarkten over de hele wereld, sterke koersstijgingen laten zien. In Japan worden de aandelenkoersen daarbij ook aangejaagd door de lage rente in het land. De Bank of Japan heeft als enige centrale bank in de wereld de rente nog niet verhoogd en blijft vasthouden aan een negatieve rente om de economie van het land te stimuleren. Donderdag kreeg de Nikkei een extra duwtje door uitstekende resultaten van de Amerikaanse chipmaker Nvidia.