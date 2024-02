Moeder Booking.com verwacht forse boete van Spaanse toezichthouder

De Spaanse concurrentiewaakhond CNMC wil het moederbedrijf van Booking.com een boete geven van 490 miljoen euro voor misbruik van zijn grote dominantie in de markt. Dat bevestigt een woordvoerder van het internetbedrijf voor hotelboekingen na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Volgens de zegsman is de boete nog niet daadwerkelijk uitgedeeld, maar is wel al bekend dat de geldstraf eraan komt. De Spaanse toezichthouder deed al langer onderzoek naar Booking.com omdat dat er een vermoeden was van oneerlijke praktijken richting sommige hotels en reisorganisaties in het land.