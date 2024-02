Ook personeel frietfabriek van Aviko in Lomm legt werk neer

Medewerkers van aardappelverwerker Aviko in het Limburgse Lomm leggen ook het werk neer, meldt vakbond FNV. Ze volgen daarmee hun collega’s in het Gelderse Steenderen, die woensdagavond al opnieuw in staking zijn gegaan. De machines in de frietfabriek in Lomm zijn donderdag om 06.00 uur uitgegaan en worden pas zondagmorgen weer opgestart.

Afgelopen weekend werd er al gestaakt bij de maker van onder meer diepvriesfriet en aardappelschijfjes. Volgens de bond heeft Aviko na die actie nog geen gehoor gegeven aan zijn eisen voor een nieuwe cao. Daarin moeten de salarissen met minstens 5,3 procent stijgen. Ook eisen de werknemers zogeheten automatische prijscompensatie, waarbij de lonen omhoog gaan als de boodschappen duurder worden.

“Voor de mensen in Lomm geldt hetzelfde als voor hun collega’s: als Aviko niet wil bewegen dan doen zij dat ook niet meer”, zegt FNV-bestuurder Robert Wonnink. Aviko vindt 4,5 procent erbij genoeg. Maar daarmee redden de mensen het niet, zegt de FNV. Ook vorig jaar moesten zij in staking komen om een goede loonsverhoging af te dwingen. Dat was de eerste staking ooit bij het aardappelverwerkende bedrijf. Die leverde 8 procent meer loon op.

Bij Aviko werken zo’n 2000 mensen, waarvan 500 in Steenderen en 160 in Lomm. Zo’n 700 werknemers vallen onder de cao. Aviko heeft verder nog een fabriek in Dronten. Het bedrijf is onderdeel van de agrarische coöperatie Royal Cosun.